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Первая лига. Металлург в результативном матче обыграл Чернигов
Стартовая игра воскресенья
Фото: МФК Металург
"Металлург" в прошлом туре одержал первую победу в новом чемпионате, обыграв в гостях "Полтаву". В прошлом сезоне подопечным Владимира Микитина так и не удалось одержать хотя бы одну победу над "Черниговом". С начала чемпионата подопечные Валерия Чорного сначала победили, а затем потерпели два подряд поражения.
Уже в начале встречи запорожцы получили право на пенальти. Арбитр зафиксировал игру рукой у Максима Шумило. Одиннадцатиметровый реализовал Валерий Сад – 1:0. Однако уже в следующей атаке гости отыгрались. После прострела Федосова в пустые ворота переправил мяч Сердюк – 1:1. В этом эпизоде сказалось отсутствие левого защитника "Металлурга" Полевого. Соперники выжали максимум из минимума.
На 34-й минуте стандарт помог хозяевам снова выйти вперед. После подачи с углового Басов сбросил на Сада, переправившего мяч в сетку – 2:1. Однако "северяне" сдаваться не собирались. Ментей подал, а Посмашный головой пробил в дальний угол. Шикарный первый тайм.
В начале второй половины встречи Богдан Могильный снова вывел подопечных Микитина вперед – 3:2. Второй тайм был не так богат на события и в этом заслуга надежно оборонявшихся запорожцев. В итоге, вторая подряд победа запорожцев.
"Металлург" - "Чернигов" 4:2
Голы: Сад (16, пен, 34), Могильный (59), Галата (77) - Сердюк (17), Посмашный (38)
"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Даниил Фальковский, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Богдан Могильный , Денис Галата, Дмитрий Крапивный, Сергей Палюх, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов
ФК "Чернигов" (стартовый состав): Александр Рощинский, Эдуард Галстян, Максим Шумило, Анатолий Романченко, Кирилл Кривобороденко, Вячеслав Койдан, Павел Федосов, Виталий Ментей, Никита Посмашный , Артур Быбик , Максим Сердюк
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