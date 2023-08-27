Первая лига. Левый Берег не заметил Диназ

"Левый Берег", дебютировав в Первой лиге, чередует победы с поражениями. В прошлом туре команда Виталия Первака потерпела гостевое поражение от "Ингульца", а в среду в Кубке проиграли "Черноморцу". "Диназ" также обходится без ничьих в чемпионате, но потерпел три поражения в четырех матчах, в том числе в прошлом туре дома от "Виктории".

Киевляне уже в дебюте встречи подтвердили свой статус фаворитов. Сначала после подачи с углового Войцеховский открыл счет – 1:0. Мяч за удивительной траекторией залетел в ворота, хотя поначалу казалось, что пролетит выше. Через шесть минут второй угловой помог хозяевам. На этот раз отличился Слотюк – 2:0. Подопечные Первака не собирались останавливаться, а пытались развить свой успех. Было заметно, что киевляне вышли с желанием реабилитироваться за неудачи в предыдущих играх. Еще до перерыва Владислав Войцеховский довел счет до разгромного – 3:0. У гостей не было ни одного удара за первый тайм.

После перерыва киевляне несколько сбавили обороты. Однако это не помогало вышгородцам, ведь у них вообще ничего не получалось сегодня. В итоге, матч завершился уверенной победой хозяев.

"Левый Берег" - "Диназ" 3:0

Голы: Войцеховский (8,33), Слотюк (14)

"Левый Берег" (стартовый состав): Виталий Чеботарев, Валерий Самар, Владислав Войцеховский, Андрей Спиваков, Иван Когут, Руслан Дедух, Николай Когут, Даниил Сухоручко, Арсен Слотюк, Эрнест Астахов

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Вячеслав Шевченко, Виталий Гемега, Дмитрий Еременко, Александр Литвинов, Тимофей Калинчук, Никита Михайленко, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Алексей Малаки