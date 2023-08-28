Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Кремень" с начала чемпионата одержал лишь одну победу. Дома подопечные Локтионова не побеждают уже шесть игр подряд: две ничьи и четыре поражения. "Полтава" в прошлом туре в большинстве проиграла "Металлургу", поэтому сегодня будет пытаться реабилитироваться.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.15.