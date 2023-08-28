Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
"Кремень" с начала чемпионата одержал лишь одну победу. Дома подопечные Локтионова не побеждают уже шесть игр подряд: две ничьи и четыре поражения. "Полтава" в прошлом туре в большинстве проиграла "Металлургу", поэтому сегодня будет пытаться реабилитироваться.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.15.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. Есть попадание
- Шахтер снова лидер, тренер Зари хочет в отставку, шоу Барселоны. Главные новости за 27 августа
- Серия А. Малиновский и Дженоа побеждают Лацио, будничная победа Наполи
- Карпаты арендуют голкипера Металлиста
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн