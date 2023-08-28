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Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Кремень - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

"Кремень" с начала чемпионата одержал лишь одну победу. Дома подопечные Локтионова не побеждают уже шесть игр подряд: две ничьи и четыре поражения. "Полтава" в прошлом туре в большинстве проиграла "Металлургу", поэтому сегодня будет пытаться реабилитироваться.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.15.

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В статье: Кремень (Кременчуг) СК Полтава смотреть футбол онлайн
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