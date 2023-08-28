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Первая лига. Полтава уничтожила Кремень, тернопольская Нива дожала Эпицентр

Первая лига
(1 голосов)

Завершился пятый тур

Первая лига. Полтава уничтожила Кремень, тернопольская Нива дожала Эпицентр

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересное дерби Полтавщины ожидало нас в пятом туре. "Кремень" еще с прошлого сезона не побеждает на протяжении 6-ти игр: две ничьи и четыре поражения. "Полтава" приехала в Кременчуг с желанием реабилитироваться за поражение в прошлом туре. В большинстве полтавчане уступили "Металлургу".

В первой половине встречи все решил гол Шмигельского со штрафного. Богдан прицельно пробил в верхний угол. Неожиданно, уже после перерыва хозяева посыпались. Футболисты "Кремня" пропустили четыре гола за семнадцать минут. Отметим дубль вышедшего на замену Бужина. До окончания игры еще успел забить Шаповалов.

В итоге, игра завершилась разгромной победой "Полтавы" - 6:0.

"Кремень" – "Полтава" 0:6

Голы: Шмигельский (21, 46), Бужин (51, 62), Щербак (54), Шаповалов (84)

"Эпицентр" - "Нива" Тернополь 2:3

Голы: Ляшенко (30), Гирный (67, пен) - Гатала (32), Ризнык (39), Галадей (75)

"Эпицентр" не проигрывает в Первой лиге еще с прошлого сезона в течение 5 игр (3 победы и 2 ничьи) и после этого матча мог повторить клубный рекорд. После двух побед подопечные Василия Малыка потерпели два подряд поражения, в том числе в прошлом туре на своем поле от "Металлиста".

Казалось, что в первом тайме соперники не будут забивать. Однако, начиная с 30-й минуты команды заиграли активнее и забили три мяча. Сначала Ляшенко сместился в центр и пробил в дальний угол – 1:0. Однако гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Забивали Ризнык и Гатала.

Во второй половине встречи Гирный с пенальти сравнял счет, но Галадей удачно сыграл на опережение и в конце встречи принес своей команде победу – 2:3. В итоге, "Эпицентр" впервые в сезоне проигрывает.

"Агробизнес" - "Подолье" 0:0

Удаление: Гаврушко (87)

Ранее "Агробизнес" в этом дерби Хмельницкой области еще ни разу не проигрывал. Подопечные Александра Чижевского не проиграют в Первой лиге в течение трех игр. "Подолье" с начала чемпионата еще не побеждало, причем трижды сыграв вничью.

В первой половине встречи было много позиционной борьбы, но до голевых моментов дело почти не доходило. Тем не менее, мяч все же влетел в ворота, но в этом эпизоде у Даниила Волкова зафиксировали положение вне игры. Не повезло "Агробизнесу".

"Подолье" на свою дебютную в сезоне победу не наиграло. Существенные проблемы у подопечных Костышина с конструктивом. Что касается хозяев, то они всегда играют рационально. Кадровый потенциал не позволяет "Агробизнесу" играть более интересно в атаке. В итоге игра так и завершилась без голов.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) СК Полтава Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФК Хуст
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