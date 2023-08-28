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Первая лига. Прикарпатье поиздевалось над Хустом
Провальная игра гостей
Фото: ФК Прикарпаття
Встреча соперников, не впечатляющих своей игрой в атаке. "Прикарпатье" забило всего один гол в чемпионате, а "Хуст" вообще – ни одного. В общем, среди всех задействованных уже игроков "Хуста" ранее в Первой лиге забивал только Иван Петрук (один гол).
В начале встречи могли открывать счет гости, но Тыхненко попал в перекладину. Хозяева ответили голом. После подачи с фланга отличился Хома – 1:0. Сразу после этого мог забивать Барчук, но он попал в перекладину. Тем не менее, через несколько минут после ошибки голкипера Шинкаренко увеличил преимущество "Прикарпатья". Мало кто надеялся на такое развитие событий.
Еще в первом тайме голкипер "Хуста" Рябенко почему-то вышел далеко из ворот и сбил Хому. Таким образом, гости остались в меньшинстве. Провальная игра для голкипера.
В начале второго тайма после углового Швец пробил в перекладину, но ловчее всех был Барчук, отправивший мяч в пустые ворота - 3:0. Наконец-то прорвало хозяев. Через четыре минуты избиение гостей продолжилось. Хома на скорости обогнал защитника и реализовал выход один на один – 4:0. На 72-й минуте Левченко помог хозяевам отличиться. Голкипер "Хуста" ошибся после подачи с фланга, а Шинкаренко забил в пустые ворота. Сразу после этого Хома забил свой третий в матче гол – 6:0. Что произошло с гостями сегодня?
На последней минуте окончательный результат в матче установил Рудюк – 7:0. В итоге, вторая в сезоне победа "Прикарпатья".
"Прикарпатье" - "Хуст" 7:0
Голы: Хома (16, 59, 75), Шинкаренко (20, 72), Барчук (55), Рудюк (90)
Удаление: Рябенко (30)
"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Швец, Француз, Демкив, Попчук, Шинкаренко, Бучакчийский, Титаевский, Романов, Хома, Барчук
"Хуст" (стартовый состав):Рябенко – Иванов, Тыхненко, Павлыч, Вагин, Приходько, Скиба, Н. Пилип, Станкович, Борисенко, Василинец
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