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Президент ФК Хуст: 0:7 - это больно, но я продолжаю доверять главному тренеру
Пока что у команды одна ничья и четыре поражения в пяти матчах
Фото: ФК Хуст
Президент
"Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пожалуй, и в "Хусте" в последнее время по разным причинам не обходилось без сбоев. В частности, перед поединком с "Прикарпатьем" решили расстаться с тремя футболистами, которые были на ведущих ролях. Скорее всего, в Ивано-Франковске их не хватало, но ничего страшного, переживем. Тем более что "Хуст" всегда славился сплоченностью, бойцовскими качествами. Вчера команда часто ошибалась в простых ситуациях, чем соперник и воспользовался.
Теперь относительно главного тренера Владимира Цыткина. Да, 0:7 – это больно, однако, поверьте, "Хуст" станет после этого только сильнее, да и не забывайте, что дорогу преодолеет только идущий. Вот почему я продолжаю полностью доверять Владимиру Цыткину, это профессионал, который все скрупулезно проанализирует и сделает правильные выводы. Помнится, еще когда "Хуст" выступал во Второй лиге, то многие специалисты нас недооценивали. И прогадали. Убежден, что и в новом сезоне "Хуст" справится с поставленной задачей: удержаться в Первом дивизионе", - сказал Мадярчик.
Напомним, что "Хуст" не очень удачно стартовал в нынешнем сезоне Первой лиги - после 5-ти туров у команды только одна ничья и последнее место в таблице.
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