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Карпаты - Ла Лиге: Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?
Львовский клуб отреагировал на скандальное видео
Фото: fckarpaty.org.ua
Львовские "Карпаты" осудили обращение игроков чемпионата Испании к российским зрителям. Напомним, футболисты призвали россиян следить за Ла Лигой на российском OTT-сервисе Okko Спорт.
"Разочарование повторяется. Ла Лига через своих игроков обращается к русским. Как они могут развлекать тех, кто приносит страдания миллионам украинцев? Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?
Позор Ла Лиге и всем, кто терпит террористов!", - говорится в обращении львовян.
В ролике приняли участие Педри ("Барселона"), Иско ("Бетис"), Пепе Рейна ("Вильярреал"), Дарко Брашанец и Чими Авила ("Осасуна").
Disappointment on repeat. La Liga appeals through its players to russians. How can they entertain those who bring suffering to millions of Ukrainians? Are you ready to exchange russian piece of silver for Ukrainian lives?— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 29, 2023
Shame on @LaLiga and everyone who tolerates terrorists! https://t.co/5nuYte4qi2 pic.twitter.com/YVAhdIhkV5
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