  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты - Ла Лиге: Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Ла Лиге: Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?

Первая лига
(1 голосов)

Львовский клуб отреагировал на скандальное видео

Карпаты - Ла Лиге: Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?

Фото: fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" осудили обращение игроков чемпионата Испании к российским зрителям. Напомним, футболисты призвали россиян следить за Ла Лигой на российском OTT-сервисе Okko Спорт.

"Разочарование повторяется. Ла Лига через своих игроков обращается к русским. Как они могут развлекать тех, кто приносит страдания миллионам украинцев? Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?

Позор Ла Лиге и всем, кто терпит террористов!", - говорится в обращении львовян.

В ролике приняли участие Педри ("Барселона"), Иско ("Бетис"), Пепе Рейна ("Вильярреал"), Дарко Брашанец и Чими Авила ("Осасуна").

По теме
yellow-arrow
"Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
yellow-arrow
Президент ФК Хуст: 0:7 - это больно, но я продолжаю доверять главному тренеру
yellow-arrow
Ингулец арендовал хавбека молодежной команды Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ла Лига Карпаты (Львов) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде