Карпаты - Ла Лиге: Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?

Львовские "Карпаты" осудили обращение игроков чемпионата Испании к российским зрителям. Напомним, футболисты призвали россиян следить за Ла Лигой на российском OTT-сервисе Okko Спорт.

В ролике приняли участие Педри ("Барселона"), Иско ("Бетис"), Пепе Рейна ("Вильярреал"), Дарко Брашанец и Чими Авила ("Осасуна").

Disappointment on repeat. La Liga appeals through its players to russians. How can they entertain those who bring suffering to millions of Ukrainians? Are you ready to exchange russian piece of silver for Ukrainian lives?



Shame on @LaLiga and everyone who tolerates terrorists! https://t.co/5nuYte4qi2 pic.twitter.com/YVAhdIhkV5