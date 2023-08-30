Карпаты - Ла Лиге: Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?

Львовские "Карпаты" осудили обращение игроков чемпионата Испании к российским зрителям. Напомним, футболисты призвали россиян следить за Ла Лигой на российском OTT-сервисе Okko Спорт.

"Разочарование повторяется. Ла Лига через своих игроков обращается к русским. Как они могут развлекать тех, кто приносит страдания миллионам украинцев? Вы готовы обменять российские сребреники на жизнь украинцев?

Позор Ла Лиге и всем, кто терпит террористов!", - говорится в обращении львовян.