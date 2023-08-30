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"Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
Пока рано о чем-то говорить
Фото: ФК Олександрія
Накануне комментатор MEGOGO Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале написал, что защитник "Александрии" Владислав Бабогло переходит в "Карпаты" и горожане получат компенсацию за трансфер центрбека.
Главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич отреагировал на интерес львовян к капитану "Александрии".
"Пока рано о чем-то говорить, пока контракт не подписан, но мы заинтересованы. Все решится сегодня-завтра", - сказал Мирон Богданович в комментарии Украинскому футболу.
Бабогло выступает за "Александрию" с 2017 года. В текущем сезоне защитник отыграл 5 матчей и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с клубом действителен до 31 мая 2025 года. Transfermarkt оценивает Бабогло в 700 тысяч евро.
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