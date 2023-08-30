Карпаты за 585 тысяч евро выкупили у Александрии контракт Бабогло

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло перешел в львовские " Карпаты ".

Об этом сообщает пресс-служба "Александрии".

Отмечается, что сумма трансфера составляет 585 тысяч евро.

Напомним, что Бабогло выступал за "Александрию" с 2017 года. В текущем сезоне защитник отыграл 5 матчей и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с клубом был действителен до 31 мая 2025 года.