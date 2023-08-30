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Карпаты за 585 тысяч евро выкупили у Александрии контракт Бабогло
Защитник сменил УПЛ на Первую лигу
instagram.com/fcolexandriya
Защитник "Александрии" Владислав Бабогло перешел в львовские "
Об этом сообщает пресс-служба "Александрии".
Отмечается, что сумма трансфера составляет 585 тысяч евро.
Напомним, что Бабогло выступал за "Александрию" с 2017 года. В текущем сезоне защитник отыграл 5 матчей и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с клубом был действителен до 31 мая 2025 года.
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