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Очередное испытание на прочность для Мариуполя. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Неуступчивые приазовцы приезжают в Киев
Фото: ФК Лівий Берег
В стартовом матче шестого тура Первой лиги "Левый Берег" примет "Мариуполь". Вашему вниманию анонс противостояния, которое обещает быть напряженным и интересным.
"Левый Берег" - "Мариуполь"
01.09.2023. 13:00. "Левый Берег". Киев
"Мариуполь" с начала сезона еще не побеждал – три ничьих и поражение, но последними результатами команда должна быть довольна. Подопечные Красноперова выбили из Кубка Украины "Колос", а в понедельник на последних секундах спаслись в противостоянии с "Ингульцем". Именно мариупольцы единственная команда в чемпионате, которая смогла отобрать очки у петровцев. Безусловно, с комбинационным футболом у "Мариуполя" в прошлом туре были проблемы. К тому же, сказалась усталость после кубковой игры, но за счет характера и веры в собственные силы приазовцы сотворили настоящую сенсацию. Стоит отметить защитника Артема Терехова, который из последних сил подключился к атаке и забил.
Подопечные Первака в прошлом туре впервые за три матча (с учетом Кубка) выиграли. Один из главных фаворитов группы не заметил "Диназ" – 3:0. Киевляне с первых минут играли агрессивно в атаке, не давали соперникам спокойно выходить из защиты. К тому же, стоит отметить качественную игру во время стандартов. Во второй половине встречи хозяева играли по счету, но у вышгородцев были только полумоменты.
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