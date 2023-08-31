Очередное испытание на прочность для Мариуполя. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

В стартовом матче шестого тура Первой лиги "Левый Берег" примет "Мариуполь". Вашему вниманию анонс противостояния, которое обещает быть напряженным и интересным.

"Левый Берег" - "Мариуполь"

01.09.2023. 13:00. "Левый Берег". Киев

"Мариуполь" с начала сезона еще не побеждал – три ничьих и поражение, но последними результатами команда должна быть довольна. Подопечные Красноперова выбили из Кубка Украины "Колос", а в понедельник на последних секундах спаслись в противостоянии с "Ингульцем". Именно мариупольцы единственная команда в чемпионате, которая смогла отобрать очки у петровцев. Безусловно, с комбинационным футболом у "Мариуполя" в прошлом туре были проблемы. К тому же, сказалась усталость после кубковой игры, но за счет характера и веры в собственные силы приазовцы сотворили настоящую сенсацию. Стоит отметить защитника Артема Терехова, который из последних сил подключился к атаке и забил.

Подопечные Первака в прошлом туре впервые за три матча (с учетом Кубка) выиграли. Один из главных фаворитов группы не заметил "Диназ" – 3:0. Киевляне с первых минут играли агрессивно в атаке, не давали соперникам спокойно выходить из защиты. К тому же, стоит отметить качественную игру во время стандартов. Во второй половине встречи хозяева играли по счету, но у вышгородцев были только полумоменты.