Интригующее противостояние в Петровом, Хуст будет играть за свою честь. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют шесть матчей шестого тура в Первой лиге. Интересно будет понаблюдать за "Хустом", который в прошлом туре пропустил сразу семь мячей от "Прикарпатья".

Группа А

"Хуст" - "Подолье"

03.09.2023. 14:30. "Карпаты". м. Хуст

Хустяне в прошлом туре шокировали всех. Подопечные Цыткина уступили "Прикарпатью" с хоккейным счетом 0:7. Случившееся с командой сейчас наверняка никто не может объяснить. Футболисты "Хуста" сыграли безвольно, позволяли своему сопернику все. К тому же, стоит отметить очень слабую игру голкиперов. Рябенко не только ошибался, но и заработал удаление. Левченко тоже сыграл не лучше. Отсутствие Белименко сказывается. Вообще селекция "Хуста" вызывает большие вопросы, ведь команда потеряла лидеров и не усилилась. Однако президент клуба заявил, что тренерскому штабу доверяет. Напомним, что "Хуст" пока в этом сезоне не забивал.

За подбором игроков "Подолье" – едва ли не самый сильный западный клуб из тех, кто возобновил выступления после 1,5-летней паузы. Фактически в каждой линии – игроки с опытом выступлений в УПЛ. Однако четыре ничьи и одно поражение - не тот результат, который ожидали. В нападении подопечные Костышина пока вообще не впечатляют. Может, именно в игре против "Хуста" команда сможет проявить себя?

"Прикарпатье" - "Нива" Бузова

03.09.2023. 15:00. "Рух" г. Ивано-Франковск

Подопечных Рыпана в прошлом туре наконец-то прорвало. До прошлого тура "Прикарпатье" забило всего один гол, а тут сразу семь. Безусловно, такая победа придаст команде уверенности в собственных силах. Наконец-то ивано-франковцы продемонстрировали, что они могут не только отбиваться, но и играть конструктивно. Для "Прикарпатья" это самая большая победа в Первой лиге. Бузовчане в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Четыре победы и ничья – хороший результат для дебютанта. Подопечные Жабченко играют солидно, особенно это касается защиты. Ожидаем, что "Нива" продолжит свою беспроигрышную серию.

"Нива" Тернополь - "Агробизнес"

03.09.2023. 17:00. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

Тернопольский коллектив на старте нового сезона выигрывал и в чемпионате, и в кубке. Однако сложный график и отсутствие полноценной ротации привели к трем поражениям подряд. Однако подопечные Малыка в прошлом туре прервали эту серию и одержали волевую победу над "Эпицентром" (3:2). Отметим выход на замену Галадея, забившего победный мяч. Для него это был первый гол в чемпионате.

"Агробизнес" сыграл вничью с "Подольем". Для подопечных Чижевского это хороший результат, ведь они устали после кубкового противостояния с "Полесьем". В конце встречи Волочиский коллектив попытался активизироваться, но вырвать победу не смог. Ожидаем, что в этом матче больше шансов на победу будут у хозяев. Как стало известно, один из лидеров "Агробизнеса" Виталия Равлик будет играть за "Карпаты". Это существенная потеря для команды. Однако, в обратном направлении из Львова в Волочиск приехал хавбек Галенков.

Группа Б

"Диназ" - "Горняк-Спорт"

03.09.2023. 14:00. "Диназ". с. Демидов

Обе команды в прошлом сезоне проиграли. Подопечные Головка без шансов уступили "Левому Берегу" - 0:3. Таким образом, для Диназа это третье подряд поражение в чемпионате. Молодой команде не хватает стабильности, особенно это касается игры в защите. Отметим, что в этом матче дебютировал бразильский защитник Гильерме, перешедший из винницкой "Нивы". "Горняк-Спорт" в начале встречи с "Викторией" пропустил, но не опустил руки и пытался отыграться. Однако забить сумчанам пока является сверхсложной задачей. Несмотря на это, старт сезона подопечные Куценко могут занести себе в актив. "Горняк-Спорт" дошел до четвертого раунда Кубка Украины и набрал шесть очков в чемпионате. Ожидаем, что гости смогут побороться за зачетные пункты в Демидове.

"Ингулец" - "Металлург"

03.09.2023. 16:00. "Ингулец". пгт. Петрово

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 18 игр: 12 побед и 6 ничьих. Однако в прошлом туре подопечные Лупашко впервые в сезоне потеряли зачетные пункты. На последних секундах петровцы пропустили от "Мариуполя" (1:1). К тому же, не будет участвовать в этом матче дисквалифицированный Ситало. Против "Металлурга" хозяевам точно просто не будет, ведь запорожцы добились существенного прогресса и выиграли две игры подряд. Прежде всего, стоит отметить более качественную игру в нападении, ведь с этим были существенные проблемы.

"Полтава" – Виктория"

03.09.2023. 16:30. "Молодежный". Полтава

Подопечные Сысенко наконец-то смогли раскрыть свой потенциал в нападении - шесть голов в ворота "Кремня". Стоит отметить выход на поле во втором тайме отметившегося дублем Бужина. Также он отдал результативную передачу. Однако сумчане в защите не позволят так много. Подопечные Бессмертного пропустили всего один мяч. Это прагматичная команда, умеющая выжимать максимум из минимума. Отметим, что "Виктория" по итогам прошлого тура больше владела мячом - 57,1%. Ожидаем, что гости все же постараются снова играть первым номером.