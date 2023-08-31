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Вратарь Металлиста не перейдет в Карпаты

Первая лига
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Известна причина срыва трансфера

Вратарь Металлиста не перейдет в Карпаты

Фото: fcmetalist.com.ua

Новина українською

Вратарь Владислав Рыбак не станет игроком "Карпат", где тренировался в конце прошлой недели, сообщает ТаТоТаке.

22-летний футболист вернулся в "Металлист" из-за вратарской ситуации в клубе. Отмечается, что на другого кипера харьковчан Романа Мысака вышел "Колос" и, скорее всего, этот игрок продолжит карьеру в клубе из Ковалевки.

Соответственно, Рыбак остается первым вратарем "Металлиста".

Напомним, что в прошлом сезоне Рыбак выступал в аренде в "Днепре-1" - провел 13 матчей, в которых пропустил 13 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".

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В статье: Металлист (Харьков) Карпаты (Львов) Владислав Рыбак
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Источник:
ТаТоТаке

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