Вратарь Металлиста не перейдет в Карпаты

Вратарь Владислав Рыбак не станет игроком "Карпат", где тренировался в конце прошлой недели, сообщает ТаТоТаке.

22-летний футболист вернулся в "Металлист" из-за вратарской ситуации в клубе. Отмечается, что на другого кипера харьковчан Романа Мысака вышел "Колос" и, скорее всего, этот игрок продолжит карьеру в клубе из Ковалевки.

Соответственно, Рыбак остается первым вратарем "Металлиста".

Напомним, что в прошлом сезоне Рыбак выступал в аренде в "Днепре-1" - провел 13 матчей, в которых пропустил 13 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".