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Вратарь Металлиста не перейдет в Карпаты
Известна причина срыва трансфера
Фото: fcmetalist.com.ua
Вратарь Владислав Рыбак не станет игроком "Карпат", где тренировался в конце прошлой недели, сообщает ТаТоТаке.
22-летний футболист вернулся в "Металлист" из-за вратарской ситуации в клубе. Отмечается, что на другого кипера харьковчан Романа Мысака вышел "Колос" и, скорее всего, этот игрок продолжит карьеру в клубе из Ковалевки.
Соответственно, Рыбак остается первым вратарем "Металлиста".
Напомним, что в прошлом сезоне Рыбак выступал в аренде в "Днепре-1" - провел 13 матчей, в которых пропустил 13 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".
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