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Бабогло: Хочу поработать с Маркевичем. Верю, что в следующем сезоне вернусь в УПЛ
Полузащитник - о своем переходе в стан "зелено-белых"
Фото: fckarpaty.org
Полузащитник Владислав Бабогло прокомментировал свой переход из "Александрии" во львовские "Карпаты".
"Рад стать частью львовского клуба. Переход в "Карпаты" - это развитие и шаг вперед для меня. Мне импонируют амбиции клуба, я следил за "Карпатами" еще в прошлом сезоне. Видел также недавние поединки. Мне нравится футбол, в который играет команда.
Фактически всю свою профессиональную карьеру я провел в "Александрии". Благодарен клубу и болельщикам за все, однако пришло время двигаться дальше. Я хочу поработать с Мироном Маркевичем и его тренерским штабом. Верю, что уже в следующем сезоне я вернусь в Премьер-лигу.
Сезон уже идет, поэтому мне придется на ходу вливаться в коллектив. Однако я считаю себя гибким футболистом, который быстро адаптируется к новым требованиям. Надеюсь, что смогу помочь "Карпатам" уже в ближайших матчах", - рассказал Бабогло.
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