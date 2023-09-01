Неудобный соперник для Карпат, игра на три результата в Чернигове. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча пятого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Карпаты" - "Эпицентр"

02.09.2023. 13:00."Украина". г. Львов

Львовяне в прошлом туре впервые в сезоне победили уверенно. Подопечные Маркевича не оставили шансов "Металлисту" – 3:0. Это была одиннадцатая крупная победа "Карпат" в Первой лиге. Мирон Маркевич продолжает нарабатывать глубину состава. Тренер в центре поля выпустил новичка Эдуардо, чтобы он мог постепенно адаптироваться. Следует также отметить трудолюбие и настойчивость Игоря Невеса. К тому же, на неделе "львы" солидно усилились. "Карпаты" выкупили у "Александрии" защитника Владислава Бабогла. Ожидаем, что уже в эту субботу Владислав сможет дебютировать за новую команду.

"Эпицентр" в понедельник впервые в сезоне проиграл. Подопечные Нагорняка уступили "Ниве" - 2:3. Это должно было рано или поздно произойти, ведь у коллектива из Каменец-Подольского не было запаса в игре. Возможно, сказалась усталость после кубкового матча. Однако этот результат будет служить им дополнительной мотивацией. Отметим, что в прошлом сезоне "Эпицентр" дважды обыграл "Карпаты".

"Буковина" - "Металлист"

02.09.14:30. "Буковина". г. Черновцы

Подопечные Мельничука в прошлом туре минимально уступили бузовской "Ниве". Таким образом, безвыигрышная гостевая серия "Буковины" длится уже 5 игр: две ничьи и три поражения. Отметим, что тренерский штаб черновицкого коллектива доверил место в основе новичку Духоте, а вот свое самое главное оружие – нападающего-ветерана Палагнюка – придержали в запасе. Команда создавала моменты, но выжать максимум из своих атак не могла.

"Металлист" без шансов уступил "Карпатам". Молодой команде не хватает стабильности, харьковчане много ошибаются. В этом матче тренерский штаб не доверил место в старте Бусько, Багачанскому и Пидручному. У харьковчан шансов спасти этот матч не было. Вспомнить можно разве что неточный удар Синчука до перерыва и Рязанцева. Ожидаем непростую игру для обоих соперников.

Группа Б

"Чернигов" - "Кремень"

02.09.2023. 12 часов. "Юность". г. Чернигов

"Чернигов" в прошлом туре уступил "Металлургу" – 2:4. Таким образом, подопечные Чорного пропускают уже 13 игр подряд – 28 голов. Пока результаты команды не радуют болельщиков. "Северяне" не могут найти баланса в игре. "Кремень" шокировал своих болельщиков поражением от "Полтавы" – 0:6. Что случилось с командой в начале второго тайма сложно объяснить. Подопечные Локтионова за девять минут пропустили трижды. За 219 матчей это самое большое разгромное поражение "Кремня". Так не имеет права играть команда, которая в прошлом сезоне играла в чемпионской группе. Отсутствие лидеров существенно сказывается на игре "Кремня", а усиления должного не было.