Бабогло: С Ротанем были прекрасные отношения, но хочу работать с Маркевичем

Новичок "Карпат" Владислав Бабогло, который перешел в львовский клуб из " Александрии ", дал интервью в статусе игрока "зелено-белых.

– После того, как во второй половине августа руководство ФК "Александрия" сообщило об интересе ко мне со стороны "Карпат", события начали разворачиваться стремительно. Я уже вскоре оказался в расположении "зелено–белых", прошел медосмотр, выполнил другие формальности, чтобы до закрытия трансферного "окна" контракт был подписан.

– Как ты вообще оцениваешь продолжение карьеры в "Карпатах"?

– Очень положительно, это шаг вперед. Я вообще люблю новые вызовы, а здесь речь идет о команде с традициями, у которой амбициозные планы. В конце концов, хотелось поработать под руководством такого известного специалиста, как Мирон Маркевич.

– Если уж зашла речь о тренерах, то кто из них сыграл в твоем становлении весомую роль?

– Владимир Шаран. Это именно он пригласил меня в "Александрию", под его опекой я прошел путь до игрока основного состава, защитника молодежной сборной Украины.

– В "Карпатах" ты встретил знакомых?

– Да, вратаря Андрея Кожухаря и полузащитника Максима Чеха, с которыми вместе выступали за молодежную сборную Украины.

– Тогда напоследок скажи, почему "Александрия", которая не скрывает своего желания пробиться в еврокубковую зону, в последнее время устроила распродажу ведущих игроков?

– Об этом лучше поинтересоваться у клубного руководства "Александрии". С тренерским штабом во главе с Русланом Ротанем у меня сложились прекрасные отношения.