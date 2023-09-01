Левый Берег - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Левый Берег" одерживает победы в Первой лиге только на своем поле. "Мариуполь" в новом чемпионате еще не побеждал, а в прошлом туре сумел остановить победное шествие "Ингульца", сыграв дома вничью с петровцами.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.