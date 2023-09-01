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Левый Берег - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый Берег - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 01.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" одерживает победы в Первой лиге только на своем поле. "Мариуполь" в новом чемпионате еще не побеждал, а в прошлом туре сумел остановить победное шествие "Ингульца", сыграв дома вничью с петровцами.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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