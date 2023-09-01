  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Левый Берег - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Левый Берег - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 01.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

"Левый Берег" одерживает победы в Первой лиге только на своем поле. "Мариуполь" в новом чемпионате еще не побеждал, а в прошлом туре сумел остановить победное шествие "Ингульца", сыграв дома вничью с петровцами.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Бабогло: С Ротанем были прекрасные отношения, но хочу работать с Маркевичем
yellow-arrow
Очередное испытание на прочность для Мариуполя. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Бабогло: Хочу поработать с Маркевичем. Верю, что в следующем сезоне вернусь в УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде