Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чернигов- Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Чернигов - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
Обе команды в прошлом туре проиграли. "Чернигов" пропустил четыре мяча, а "Кремень" вообще – шесть. Без своих лидеров прошлого сезона подопечные Локтионова не могут конкурировать в нынешнем чемпионате. Ожидаем неуступчивого футбола, но без большого количества моментов.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- "Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн