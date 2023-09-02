Чернигов- Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды в прошлом туре проиграли. "Чернигов" пропустил четыре мяча, а "Кремень" вообще – шесть. Без своих лидеров прошлого сезона подопечные Локтионова не могут конкурировать в нынешнем чемпионате. Ожидаем неуступчивого футбола, но без большого количества моментов.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.