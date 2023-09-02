Карпаты - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Карпаты" впервые в этом сезоне одержали уверенную победу (3:0 над "Металлистом"), а "Эпицентр прервал свою беспроигрышную серию. Тем не менее, коллектив из Каменец-Подольского неудобный соперник для "львов". В прошлом чемпионате львовяне дважды уступили "Эпицентру".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.