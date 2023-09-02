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Карпаты - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Карпаты - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" впервые в этом сезоне одержали уверенную победу (3:0 над "Металлистом"), а "Эпицентр прервал свою беспроигрышную серию. Тем не менее, коллектив из Каменец-Подольского неудобный соперник для "львов". В прошлом чемпионате львовяне дважды уступили "Эпицентру".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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