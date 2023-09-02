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Карпаты - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Карпаты - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fckarpaty.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" впервые в этом сезоне одержали уверенную победу (3:0 над "Металлистом"), а "Эпицентр прервал свою беспроигрышную серию. Тем не менее, коллектив из Каменец-Подольского неудобный соперник для "львов". В прошлом чемпионате львовяне дважды уступили "Эпицентру".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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