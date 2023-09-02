Буковина - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Мельничука в прошлом туре минимально уступили бузовской "Ниве". Таким образом, безвыигрышная гостевая серия "Буковины" длится уже 5 игр: две ничьи и три поражения. "Металлист" без шансов уступил "Карпатам". Молодой команде не хватает стабильности, харьковчане много ошибаются.

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