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Буковина - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Буковина - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Буковина - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Мельничука в прошлом туре минимально уступили бузовской "Ниве". Таким образом, безвыигрышная гостевая серия "Буковины" длится уже 5 игр: две ничьи и три поражения. "Металлист" без шансов уступил "Карпатам". Молодой команде не хватает стабильности, харьковчане много ошибаются.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.

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В статье: Буковина (Черновцы) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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