Первая лига. Волевая победа Кремня в Чернигове

Соперники не в лучшем состоянии подходили к очному противостоянию, ведь в прошлом туре уступили. Для "Кремня" поражение 0:6 от "Полтавы" стало самым разгромным в Первой лиге. Важность результата сложно было переоценить, учитывая дальнейшую турнирную перспективу.

Показалось, что гости так и не отошли от провального второго тайма в прошлом туре. В дебюте противостояния после сброса Койдана переправил мяч в сетку Максим Сердюк – 1:0. Стоит отметить несогласованность голкипера и защитников "Кременя".

В середине тайма команды обменялись моментами, но Трофимюк и Быбик своими ударами в створ ворот не попали. Темп матча полностью устраивал хозяев, контролировавших развитие событий на поле.

На 28-й минуте после сольного рейда Сердюк забил второй гол в матче. Защита "Кремня" снова провалилась. С такой игрой рассчитывать на положительный результат не стоит. В конце тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за фол Кривобороденко на Савицком. Удар Галояна парировал Рощинский, но первым на добивании оказался Савицкий – 1:2.

Начало второго тайма шокировало хозяев. Трофимюк ударом метров с десяти сравнял счет – 2:2. Стоит отметить рикошет, помогший игроку "Кремня" оказаться первым на мяче. В дальнейшем больше контролировали мяч "северяне", но до голевых моментов дело не доходило. Мог вырывать победу для "Чернигова" Пинчук, но он пробил выше ворот.

На последней минуте после прострела с фланга Трофимюк принес гостям волевую победу – 2:3.

"Чернигов" - "Кремень" 2:3

Голы: Сердюк (4, 28) - Савицкий (45), Трофимюк (52, 90)

Нереализованный пенальти: Галоян (45)

"Чернигов" (стартовый состав): Рощинский – Галстян, Шумило, Зенченко, Романченко, Кривобороденко, Койдан, Сердюк, Ментей, Быбик, Федосов

"Кремень" (стартовый состав): Оксененко – Сидоренко, Дудник, Товкач, Азизов, Панчишин, Жданович, Галоян, Рокотянский, Савицкий, Трофимюк