Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабогло: Чтобы играть в футбол Ротаня, нужно много думать на футбольном поле
Игрок рад опыту работы с коучем
instagram.com/fcolexandriya
Новичок "Карпат" Владислав Бабогло поделился впечатлениями от работы с главным тренером "Александрии" Русланом Ротанем.
– Удалось попрощаться с "Александрией"?
– Да. Перед тренировкой состоялся откровенный разговор с Русланом Петровичем Ротанем, который с пониманием отнесся к моему решению. Потом уже на поле рассказал об этом ребятам. Удалось со всеми нормально проститься. Всё было нормально. Я думаю, что "Александрии" не составит труда меня заменить.
– Полгода работы под руководством Ротаня вам пошли на пользу?
– Чтобы играть в такой футбол, нужно много думать на футбольном поле. Некоторым ребятам понадобится больше времени на адаптацию. Кто сразу все схватил и демонстрирует это на поле. Я хотел бы отметить, как классно прогрессировали молодые Сигеев и Шулянский. Нужно время – и результат не заставит себя долго ждать, – сказал Бабогло.
Популярное сейчас
- Все плохо, если вратари – лучшие игроки на поле. Об итогах плей-офф для Динамо, Днепра-1 и Зари
- Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября
- Беспомощность Моуриньо. Рома - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
- "Все решится сегодня-завтра". Мирон Маркевич - о переговорах Карпат с капитаном Александрии
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО