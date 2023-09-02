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Бабогло: Чтобы играть в футбол Ротаня, нужно много думать на футбольном поле

Первая лига
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Игрок рад опыту работы с коучем

Бабогло: Чтобы играть в футбол Ротаня, нужно много думать на футбольном поле

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Новичок "Карпат" Владислав Бабогло поделился впечатлениями от работы с главным тренером "Александрии" Русланом Ротанем.

– Удалось попрощаться с "Александрией"?

– Да. Перед тренировкой состоялся откровенный разговор с Русланом Петровичем Ротанем, который с пониманием отнесся к моему решению. Потом уже на поле рассказал об этом ребятам. Удалось со всеми нормально проститься. Всё было нормально. Я думаю, что "Александрии" не составит труда меня заменить.

– Полгода работы под руководством Ротаня вам пошли на пользу?

– Чтобы играть в такой футбол, нужно много думать на футбольном поле. Некоторым ребятам понадобится больше времени на адаптацию. Кто сразу все схватил и демонстрирует это на поле. Я хотел бы отметить, как классно прогрессировали молодые Сигеев и Шулянский. Нужно время – и результат не заставит себя долго ждать, – сказал Бабогло.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Владислав Бабогло
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