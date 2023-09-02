Первая лига. Новички приносят Карпатам победу

"Карпаты" в прошлом туре в статусе гостей во Львове разгромили "Металлист", а "Эпицентр" потерпел первое поражение в чемпионате, уступив дома тернопольской "Ниве". Подопечные Сергея Нагорняка не побеждают в Первой лиге 3 матча подряд (две ничьи и поражение). Однако именно коллектив из Каменец-Подольского в прошлом сезоне дважды переиграл львовян.

Отметим появление в стартовом составе "Карпат" защитника Владислава Бабогло, перешедшего из "Александрии". Это действительно звездное усиление для клуба Первой лиги.

В первом тайме хозяева прогнозируемо владели и инициативой, но стоит отдать должное подопечным Нагорняка, которые при первой возможности пытались выбегать в атаку. Наиболее реальную возможность отличиться была у Демченко, но он головой пробил мимо дальней стойки. На гол соперники до перерыва не наиграли. Было много борьбы, эмоций, но хотелось видеть больше конструктива. Однако, несмотря на это, футбол не был скучным.

Хозяева сразу после перерыва поняли мяч под свой контроль, но подопечные Нагорняка держались. Постепенно гости смогли несколько выровнять игру. Мог после подачи с углового забивать Мороз, но он пробил мимо дальней стойки. На 70-й минуте после ошибки Ляшенко пробивал Демченко, но гораздо выше ворот.

На 74-й минуте львовяне все же вышли вперед. Своим вторым касанием отличился бразильский новичок Кристиан – 1:0. Замена Маркевича сработала. На 81-й минуте Виталий Равлик из-за пределов штрафной пробил в верхний угол – 2:0. Еще один новичок львовского клуба!

В итоге, игра завершилась победой "Карпат".

"Карпаты" - "Эпицентр" 2:0

Голы: Кристиан (74), Равлик (81)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Владислав Бабогло, Богдан Порох, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Егор Картушов, Артур Рябов, Егор Демченко, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько

Эпицентр (стартовый состав): Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Сергей Стень, Юрий Глущук, Андрей Липовуз, Андрей Беженар, Владислав Кристин, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко, Максим Гирный