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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют сразу шесть матчей очередного тура в Первой лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Петровом, где "Ингулец" будет принимать "Металлург". Подопечные Лупашко впервые в этом сезоне потеряли очки, а запорожцы наоборот на ходу. Также постарается реабилитироваться за сокрушительное поражение в прошлом туре "Хуст". Сможет ли команда прийти в себя после того, как пропустила сразу семь голов?

14:00. "Диназ" - "Горняк-Спорт"

14:30. "Хуст" - "Подолье"

15:00. "Прикарпатье" - "Нива" Бузова

16:00. "Ингулец" - "Металлург"

16:30. "Полтава" - "Виктория"

17:00. "Нива" Тернополь - "Агробизнес"

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Ингулец (Петрово) СК Полтава Диназ (Вышгород) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Нива (Бузовая) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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