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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Металург
Сегодня сыграют сразу шесть матчей очередного тура в Первой лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Петровом, где "Ингулец" будет принимать "Металлург". Подопечные Лупашко впервые в этом сезоне потеряли очки, а запорожцы наоборот на ходу. Также постарается реабилитироваться за сокрушительное поражение в прошлом туре "Хуст". Сможет ли команда прийти в себя после того, как пропустила сразу семь голов?
14:00. "Диназ" - "Горняк-Спорт"
14:30. "Хуст" - "Подолье"
15:00. "Прикарпатье" - "Нива" Бузова
16:00. "Ингулец" - "Металлург"
16:30. "Полтава" - "Виктория"
17:00. "Нива" Тернополь - "Агробизнес"
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