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С невероятным попаданием в девятку. Карпаты – Эпицентр 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
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Центральный поединок тура в группе Первой лиги

С невероятным попаданием в девятку. Карпаты – Эпицентр 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча шестого тура Первой лиги группы А между "Карпатами" и "Эпицентром". В прошлом сезоне оба клуба тоже играли в этой же группе и до последнего на равных сражались в осенней части чемпионата. Вчерашний матч тоже получился очень боевым, а его судьбу решили только голы в конце встречи. Особенно эффектным взятием ворот отличился Виталий Равлик, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил левую девятку.

"Карпаты" (Львов) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 2:0

Голы: Кристиан 74, Равлик 81

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов)
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