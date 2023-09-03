Первая лига. Хуст впервые в сезоне побеждает

"Хуст" подходил к матчу после поражения 0:7 от "Прикарпатья". К тому же, подопечные Цыткина еще не забивали в этом сезоне. Хмельницкий коллектив мог рассчитывать на дебютную победу, учитывая состояние соперника.

Начало встречи удивило многих. Было заметно, что хозяева были злыми сами на себя и максимально мотивированными. После длинной передачи Иванова выход один на один реализовал Борисенко – 1:0. Наконец-то "Хуст" забивает дебютный гол в Первой лиге. Следует отметить сложные погодные условия. После дождя газон был явно не лучшего качества.

В середине первого тайма хозяева увеличили свое преимущество. В пустые ворота отправил мяч Шевчук – 2:0. Следует отметить результативную передачу Приходько.

Во второй половине встречи было много борьбы, но очень мало конструктива. "Подолье" больше контролировало мяч, но до голевых моментов дело почти не доходило. Можно разве что отметить удар Войтиховского, но он в створ ворот не угодил. Сегодня подопечные Цыткина не допускали большого количества ошибок в защите.

В конце встречи должен был забивать Войтиховский, но он с нескольких метров не смог переправить мяч в сетку. На 86-й минуте наконец-то реализовали свой момент гости. Болденков в падении пробил в дальний верхний угол – 1:2. Безусловно, этот гол станет украшением тура. На больше у гостей не хватило времени. Дебютная в сезоне победа "Хуста".

"Хуст" - "Подолье" 2:1

Голы: Борисенко (4), Шевчук (20) - Болденков (86)

"Хуст" (СТАРТ): Левченко – Скиба, Иванов, Тыхненко, Вагин, Павлыч, Шевчук, Приходько, Станкович, Борисенко, Вадовский

"Подолье" (СТАРТ): Непогодов – Веремиенко, Корешков, Чушенко, Болденков, Назарчук, Цыбульник, Прихна, Боженар, Войтиховский, Василенко