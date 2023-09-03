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Первая лига. Бузовская Нива вырывает ничью в противостоянии с Прикарпатьем

Первая лига
(1 голосов)

"Прикарпатье" снова приятно удивляет

Первая лига. Бузовская Нива вырывает ничью в противостоянии с Прикарпатьем

Фото: МФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Прикарпатье" в прошлом туре разгромило дома "Хуст" и одержало первую победу с начала чемпионата, оказавшуюся для ивано-франковцев крупнейшей в Первой лиге. Бузовская "Нива" успешно дебютировала в Первой лиге и в прошлом туре одержала очередную победу, обыграв дома "Буковину".

Гости на правах фаворита противостояния открыли счет в середине первого тайма. Отличился Даниил Кныш – 0:1. Казалось, что подопечные Жабченко в приподнятом настроении уйдут на перерыв, но на 43-й минуте Василий Француз сравнял счет – 1:1. Хозяева еще раз проявили свою неуступчивость и характер.

В середине второго тайма хозяева довольно неожиданно вышли вперед. Мяч в свой актив записал Артем Семка – 2:1. На последней минуте после стандарта Прокопчук забил спасательный мяч для гостей – 2:2.

"Прикарпатье" -"Нива" Бузова 2:2

Голы: Француз (43), Семка (66) - Кныш (22), Прокопчук (90)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич - Демкив, Швец, Француз, Шинкаренко, Семка, Геник, Романов, Титаевский, Барчук, Хома

"Нива" (стартовый состав): Климов – Корохов, Прокопчук, Дворовенко, Потимков, Турчанов, Шалфеев, Пономар, Будняк, Кныш, Сергийчук

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Нива (Бузовая)
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