Первая лига. Бузовская Нива вырывает ничью в противостоянии с Прикарпатьем

"Прикарпатье" в прошлом туре разгромило дома "Хуст" и одержало первую победу с начала чемпионата, оказавшуюся для ивано-франковцев крупнейшей в Первой лиге. Бузовская "Нива" успешно дебютировала в Первой лиге и в прошлом туре одержала очередную победу, обыграв дома "Буковину".

Гости на правах фаворита противостояния открыли счет в середине первого тайма. Отличился Даниил Кныш – 0:1. Казалось, что подопечные Жабченко в приподнятом настроении уйдут на перерыв, но на 43-й минуте Василий Француз сравнял счет – 1:1. Хозяева еще раз проявили свою неуступчивость и характер.

В середине второго тайма хозяева довольно неожиданно вышли вперед. Мяч в свой актив записал Артем Семка – 2:1. На последней минуте после стандарта Прокопчук забил спасательный мяч для гостей – 2:2.

"Прикарпатье" -"Нива" Бузова 2:2

Голы: Француз (43), Семка (66) - Кныш (22), Прокопчук (90)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич - Демкив, Швец, Француз, Шинкаренко, Семка, Геник, Романов, Титаевский, Барчук, Хома

"Нива" (стартовый состав): Климов – Корохов, Прокопчук, Дворовенко, Потимков, Турчанов, Шалфеев, Пономар, Будняк, Кныш, Сергийчук