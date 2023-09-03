Первая лига. Виктория вырывает ничью в противостоянии с Полтавой

"Виктория", дебютировав в Первой лиге, еще не знала горечи поражения – после двух ничьих 3 победы подряд. "Полтава" в прошлом туре одержала свою первую большую победу в первой лиге, разгромив земляков из "Кремня" со счетом 6:0. Причем для полтавчан это был первый "сухой" матч в новом чемпионате.

Владимир Сысенко в этом матче в стартовом составе выпустил новичка команды Александра Вивдича и нападающий тренера не подвел. На 29-й минуте после прострела Копытова экснападающий "Кремня" забил в пустые ворота. Отметим, что за несколько минут до этого могли забивать гости, но Шаврин не переиграл голкипера.

Однако еще до перерыва сумчане сравняли счет. Мяч в свой актив записал Сергей Машталир – 1:1. Во второй половине встречи никто из соперников не хотел рисковать. Было много борьбы, но, к сожалению, мало конструктива. К тому же, усталость сказывалась.

Однако концовка порадовала любителей футбола. На 82-й минуте полтавчане снова вышли вперед. Максим Горжуй в штрафной обыграл защитника и пробил в угол – 2:1. Отметим шикарную передачу Опанасенко – 2:1. Через пять минут Шаврин снова сравнял счет - 2:2.

"Полтава" - "Виктория" 2:2

Голы: Вивдич (29), Горжуй (82) - Машталир (40), Шаврин (87)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Коцюмака, Ходуля, Опанасенко, Пось, Даниленко, Копытов, Перебора, Щербак, Бужин, Вивдич

"Виктория": (стартовый состав): Литвиненко – Бычков, Сасовский, Нелин, Ульянов, Покотилюк, Долинский, Мышенко, Шаврин, Машталир, Галенко