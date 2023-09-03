Первая лига. Грустный футбол в Тернополе

Подопечные Александра Чижевского не проигрывали в Первой лиге на протяжении четырех игр, набрав 8 очков. В двух предыдущих турах "Агробизнес" сохранял свои ворота "сухими". "Нива" с начала чемпионата обходится без ничьих – три победы и два поражения. У гостей была существенная потеря перед игрой, ведь лидер команды Виталий Равлик на неделе стал игроком "Карпат". Однако было у "Агробизнеса" также и усиление - опытный хавбек Денис Галенков.

В первой половине встречи темп матча был достаточно рваным. Соперникам не хватало конструктива в заключительной трети поля. В итоге на перерыв команды ушли без голов. В первой половине тайма доминировали подопечные Малыка, но после середины тайма гости выровняли игру. Нулевая ничья – закономерный результат.

К сожалению, во втором тайме борьбы также было больше чем футбола. От гостей не ожидали феерии в атаке, а вот "Нива" разочаровала. Подопечным Малыка не хватало скорости и нестандартных действий. В итоге, игра завершилась без голов.

"Нива" Тернополь - "Агробизнес" 0:0

"Нива" (стартовый состав): Механив - Соколов, Зинь, Хруставка, Демчук, Гатала, Волохатый, Процив, Ризнык, Давыдов, Бей

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Барыляк, Белый, Заяц, Лень, Теплый, Толочко, Свистун, Волков, Галенков, Кузьмин