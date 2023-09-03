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Металлист просит изменить дату следующего матча Первой лиги, - Источник
Из-за вызова 4 игроков в сборную U-17
instagram.com/fcmetalist
Харьковский "Металлист" попросил изменить дату проведения следующего матча Первой лиги против "Прикарпатья", который должен состояться 9 сентября, об этом сообщает sport.ua.
Харьковчане хотят перенести тур из-за вызова четырех игроков в сборную Украины U-17, среди которых Кирилл Дигтяр, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов и Геннадий Синчук.
С 6 по 10 сентября юношеская сборная страны выступит на турнире памяти Вацлава Ежика в Чехии. На групповом этапе соперниками украинцев станут команды США, Турции и Словакии.
Новая возможная дата проведения поединка - 11 сентября.
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