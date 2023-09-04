  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты арендовали бразильского форварда
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты арендовали бразильского форварда

Первая лига
(1 голосов)

Бразилец уже сыграл за свою новую команду

Карпаты арендовали бразильского форварда

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

"Карпаты" усилили свой состав бразильским нападающим. Новичком команды стал Кристиан Ното Соузу, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Львовяне арендовали форварда у "Понте-Преты" до конца сезона с правом выкупа.

23-летний бразилец уже дебютировал за "Карпаты" в матче с "Эпицентром" (2:0) и забил гол. Ното Соузу может сыграть на позиции вингера, а также действует на острие атаки.

Кристиан не играл за первую команды "Понте-Преты". На его счету 8 матчей за "Атлетико Гояниенси".

Читайте такжеПервая лига. Новички приносят Карпатам победу
По теме
yellow-arrow
В матче Первой лиги арбитр ошибся с финальным свистком
yellow-arrow
Металлист просит изменить дату следующего матча Первой лиги, - Источник
yellow-arrow
Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Понте-Прета (Бразилия) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckarpaty.org.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде