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Карпаты арендовали бразильского форварда
Бразилец уже сыграл за свою новую команду
Фото: fckarpaty.org
"Карпаты" усилили свой состав бразильским нападающим. Новичком команды стал Кристиан Ното Соузу, сообщает официальный сайт "зелено-белых".
Львовяне арендовали форварда у "Понте-Преты" до конца сезона с правом выкупа.
23-летний бразилец уже дебютировал за "Карпаты" в матче с "Эпицентром" (2:0) и забил гол. Ното Соузу может сыграть на позиции вингера, а также действует на острие атаки.
Кристиан не играл за первую команды "Понте-Преты". На его счету 8 матчей за "Атлетико Гояниенси".
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