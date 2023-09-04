Карпаты арендовали бразильского форварда

"Карпаты" усилили свой состав бразильским нападающим. Новичком команды стал Кристиан Ното Соузу, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Львовяне арендовали форварда у "Понте-Преты" до конца сезона с правом выкупа.

23-летний бразилец уже дебютировал за "Карпаты" в матче с "Эпицентром" (2:0) и забил гол. Ното Соузу может сыграть на позиции вингера, а также действует на острие атаки.

Кристиан не играл за первую команды "Понте-Преты". На его счету 8 матчей за "Атлетико Гояниенси".