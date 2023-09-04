Карпаты делали Днепру-1 предложение по Бланко

Перволиговские " Карпаты " вели переговоры по трансферу хавбека "Днепра-1" Доминго Бланко.

Об этом заявил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик.

"Карпаты" - очень серьезный проект. Теперь уже можно говорить, что "Карпаты" делали предложение "Днепру-1" по Бланко. Велись переговоры. С разрешения клуба Бланко ездил, знакомился с президентом, смотрел базу.

Не удалось убедить "Днепр-1", чтобы Бланко перешел в "Карпаты". У него было еще одно предложение – из "Индепендьенте", но пока оно не принято", - сообщил Цыганик.