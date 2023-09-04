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Карпаты делали Днепру-1 предложение по Бланко

Первая лига
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Причем все было очень серьезно

Карпаты делали Днепру-1 предложение по Бланко

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Перволиговские "Карпаты" вели переговоры по трансферу хавбека "Днепра-1" Доминго Бланко.

Об этом заявил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик.

"Карпаты" - очень серьезный проект. Теперь уже можно говорить, что "Карпаты" делали предложение "Днепру-1" по Бланко. Велись переговоры. С разрешения клуба Бланко ездил, знакомился с президентом, смотрел базу.

Не удалось убедить "Днепр-1", чтобы Бланко перешел в "Карпаты". У него было еще одно предложение – из "Индепендьенте", но пока оно не принято", - сообщил Цыганик.

Напомним, что Бланко изъявлял желание покинуть днепровский клуб из-за того, что команда из Ужгорода переедет в Днепр.

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В статье: СК Днепр-1 Карпаты (Львов) Доминго Бланко
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Источник:
Football Hub

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