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Карпаты создали скаутский отдел, в него вошел Кополовец

Первая лига
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(1 голосов)

Карпаты продолжают развиваться

Карпаты создали скаутский отдел, в него вошел Кополовец

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили о создании скаутского отдела клуба.

Его возглавил экс-игрок тернопольской "Нивы" и ряда шведских клубов Анатолий Пташник.

Помогать Пташнику будет бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец, который ранее работал спортивным директором "Миная". О том, что Кополовец получит должность в "Карпатах", сообщалось еще в начале июля.

Напомним, что Михаил выступал за "Карпаты" в качестве игрока в 2007 – 2015 годах.

"Возвращение во Львов это особый момент. Я искренне рад, ведь теперь являюсь частью "Карпат" и буду иметь возможность работать рядом с Мироном Маркевичем. Раньше я знал его как великого тренера, а теперь открыл для себя как замечательного человека. Это настоящий джекпот для меня. Отмечу также и отличный коллектив, похожий на семью - тренеры и персонал встретили меня очень тепло", - сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
05.09.2023 в 23:06
Перед каждим трансфером він буде йти до церкви. Перед каждим!
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