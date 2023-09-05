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Карпаты создали скаутский отдел, в него вошел Кополовец
Карпаты продолжают развиваться
fckarpaty.org.ua
Львовские "
Его возглавил экс-игрок тернопольской "Нивы" и ряда шведских клубов Анатолий Пташник.
Помогать Пташнику будет бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец, который ранее работал спортивным директором "Миная". О том, что Кополовец получит должность в "Карпатах", сообщалось еще в начале июля.
Напомним, что Михаил выступал за "Карпаты" в качестве игрока в 2007 – 2015 годах.
"Возвращение во Львов это особый момент. Я искренне рад, ведь теперь являюсь частью "Карпат" и буду иметь возможность работать рядом с Мироном Маркевичем. Раньше я знал его как великого тренера, а теперь открыл для себя как замечательного человека. Это настоящий джекпот для меня. Отмечу также и отличный коллектив, похожий на семью - тренеры и персонал встретили меня очень тепло", - сказал Кополовец.
???? "Карпати" сформували скаутський відділ: Пташник – керівник, Кополовець – селекціонер— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) September 5, 2023
У львівському клубі функціонуватиме відділ скаутингу, основним завданням якого буде пошук футболістів різних вікових категорій: від U12 до першої команди.
???? Більше: https://t.co/6pnvIleWFB pic.twitter.com/aLmZ6Foyt2
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