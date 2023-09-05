Маркевич: Хотим в Карпатах выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич прокомментировал создание скаутского отдела.

"Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы. Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники", - сказал Маркевич.