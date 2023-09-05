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Маркевич: Хотим в Карпатах выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники

Первая лига
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Карпаты создали скаутинговый отдел

Маркевич: Хотим в Карпатах выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал создание скаутского отдела.

"Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы. Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники", - сказал Маркевич.

Напомним, что новосозданный отдел скаутинга "Карпат" возглавил Анатолий Пташник, помощником которого будет Михаил Кополовец.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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