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Маркевич: Хотим в Карпатах выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники
Карпаты создали скаутинговый отдел
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
"Клуб должен развиваться комплексно. Функционирование собственного селекционного отдела является важной составляющей качественной работы. Мы заинтересованы в системном развитии клуба и стремимся работать на перспективу. Хотим выстроить четкую иерархию, основой которой будут собственные воспитанники", - сказал Маркевич.
Напомним, что новосозданный отдел скаутинга "Карпат" возглавил Анатолий Пташник, помощником которого будет Михаил Кополовец.
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