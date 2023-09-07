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Василий Кобин близок к уходу из Металлиста

Первая лига
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Сейчас он занимает должность спортивного директора клуба

Василий Кобин близок к уходу из Металлиста

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор харьковского "Металлиста" Ваисль Кобин близок к уходу из клуба. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. В "Металлисте" происходят определенные изменения, связанные с приходом на должность вице-президента клуба Папы Гуйе, а также более активной работой в клубе Евгения Красникова, который покинул "Днепр-1".

Василий Кобин в таких условиях отойдет от дел. Официально должность спортивного директора "Металлиста" бывший игрок сборной Украины занял шестого августа 2022-го года. Кобин занимался в клубе вопросами комплектации команды и некоторыми организационными моментами.

Василий Кобин во время карьеры футболиста выступал за "Металлист". Также он играл за "Шахтер", "Минай", "Верес", "Карпаты", "Закарпатье" и несколько зарубежных команд. После завершения карьеры футболиста приступил к тренерской деятельности. Тренировал "Минай". Также исполнял обязанности главного тренера "Металлиста".

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В статье: Василий Кобин Металлист (Харьков)
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Источник:
UA-Футбол

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