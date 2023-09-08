Мариуполь - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Борисполе, где девятая команда группы будет принимать седьмую. "Мариуполь" хоть и набрал всего четыре очка за пять игр, но уже стал грозой авторитетов. В прошлом туре приазовцы отобрали очки у "Левого Берега", а еще раньше сыграли вничью с "Ингульцем". "Диназ" наконец-то прервал свою серию из трех подряд поражений. Вышгородцы уверенно обыграли "Горняк-Спорт" - 3:1.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.