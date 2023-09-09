Виктория - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сумчане в прошлом туре были близки к первому в сезоне поражению, но смогли отыграться в конце встречи с "Полтавой". В этом матче не столь надежно подопечные Бессмертного сыграли в защите и впервые пропустили более одного гола. Коллектив из "Чернигова" выигрывал 2:0, но в итоге уступил "Кремню".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.