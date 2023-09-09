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Виктория - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Сумчане в прошлом туре были близки к первому в сезоне поражению, но смогли отыграться в конце встречи с "Полтавой". В этом матче не столь надежно подопечные Бессмертного сыграли в защите и впервые пропустили более одного гола. Коллектив из "Чернигова" выигрывал 2:0, но в итоге уступил "Кремню".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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