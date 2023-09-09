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Металлург - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металлург - Левый Берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

В Умани четвертая команда группы Б будет принимать третью. Безусловно, этот матч станет центральным в туре. "Металлург" хоть и проиграл "Ингульцу", но по игре ничем не уступал лидеру. "Левый Берег" упустил победу в противостоянии с "Мариуполем", хотя и доминировал большую часть игры. Оба коллектива мотивированы на победу, поэтому игра обещает быть интересной.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

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В статье: Металлург (Запорожье) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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