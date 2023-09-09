Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Левый Берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
В Умани четвертая команда группы Б будет принимать третью. Безусловно, этот матч станет центральным в туре. "Металлург" хоть и проиграл "Ингульцу", но по игре ничем не уступал лидеру. "Левый Берег" упустил победу в противостоянии с "Мариуполем", хотя и доминировал большую часть игры. Оба коллектива мотивированы на победу, поэтому игра обещает быть интересной.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Северная Македония – Италия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 09.09.2023
- Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
- Петраков: Турция превосходит нас в разы, но мы играли на результат
- Карпаты создали скаутский отдел, в него вошел Кополовец
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн