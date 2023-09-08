Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Кремень не смог остановить Ингулец
Испытания для хозяев
Фото: ФК Ингулец
Ранее в Первой лиге "Кремень" уступал во всех четырех встречах с "Ингульцем", не забив ни одного гола. Петровцы пропускали голы в трех подряд матчах чемпионата, но это им не мешает лидировать. Отметим, что в стартовый состав гостей вернулся один из лидеров Артем Ситало.
В начале матча гости прогнозируемо открыли счет. Кольцов отдал передачу со своей половины поля и мяч после рикошета от Сидоренко оказался у пробившего мимо голкипера Ситала. Матус не ожидал этого рикошета, поэтому и вышел далеко из ворот. На 29-й минуте хозяева после ошибки Малыша могли забивать, но Паламарчук за несколько секунд парировал удары Савицкого и Трофимюка. После гола петровцы сбавили обороты, но наказать их за эту пассивность хозяева до перерыва не смогли.
Сразу после перерыва было много борьбы, но ошибки не позволяли соперникам постоянно создавать остроту в заключительной трети поля. Стандарт мог принести успех гостям, но удар Малыша парировал Матус. У подопечных Локтионова были существенные проблемы с переходом в атаку. Гости все же контролировали ход матча, хоть и не рисковали.
В середине второго тайма Лупашко пришлось заменять травмированного Ситала. Это очень серьезный урон для лидера группы. Хотелось, чтобы в этом матче была серьезная конкуренция, но, кажется, хозяева решили не рисковать. В то же время, не стоит умалять заслугу гостей, которые достаточно качественно контролировали мяч. Все вопросы о победителе снял Шершень, забивший свой третий мяч в сезоне.
В итоге, очередная победа "Ингульца".
"Кремень"- "Ингулец" 0:2
Голы: Ситало (15), Шершень (86)
"Кремень" (стартовый склад): Артем Матус, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко Арт., Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Артем Товкач, Юрий Дудник, Дмитрий Касимов
"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Станислав-Нури Малыш, Евгений Запорожец, Александр Пятов, Андрей Боровский, Артём Ситало, Виталий Кольцов, Михаил Шершень, Юрий Козыренко, Максим Мельничук, Денис Резепов
Популярное сейчас
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Аргентина начала защиту титула чемпиона мира. Месси забил со штрафного. ВИДЕО
- Президент Вереса планирует построить клубный стадион
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 15:50 Украинские Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
- 18:57 Украинские Дерби Полтавщины, шанс для Хуста на первый в сезоне мяч. Что смотреть в понедельник в Первой лиге
- 18:24 Украинские Первая лига. Дебютная в сезоне победа Кремня, Металлург в меньшинстве обыгрывает Полтаву