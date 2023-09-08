Первая лига. Кремень не смог остановить Ингулец

Ранее в Первой лиге "Кремень" уступал во всех четырех встречах с "Ингульцем", не забив ни одного гола. Петровцы пропускали голы в трех подряд матчах чемпионата, но это им не мешает лидировать. Отметим, что в стартовый состав гостей вернулся один из лидеров Артем Ситало.

В начале матча гости прогнозируемо открыли счет. Кольцов отдал передачу со своей половины поля и мяч после рикошета от Сидоренко оказался у пробившего мимо голкипера Ситала. Матус не ожидал этого рикошета, поэтому и вышел далеко из ворот. На 29-й минуте хозяева после ошибки Малыша могли забивать, но Паламарчук за несколько секунд парировал удары Савицкого и Трофимюка. После гола петровцы сбавили обороты, но наказать их за эту пассивность хозяева до перерыва не смогли.

Сразу после перерыва было много борьбы, но ошибки не позволяли соперникам постоянно создавать остроту в заключительной трети поля. Стандарт мог принести успех гостям, но удар Малыша парировал Матус. У подопечных Локтионова были существенные проблемы с переходом в атаку. Гости все же контролировали ход матча, хоть и не рисковали.

В середине второго тайма Лупашко пришлось заменять травмированного Ситала. Это очень серьезный урон для лидера группы. Хотелось, чтобы в этом матче была серьезная конкуренция, но, кажется, хозяева решили не рисковать. В то же время, не стоит умалять заслугу гостей, которые достаточно качественно контролировали мяч. Все вопросы о победителе снял Шершень, забивший свой третий мяч в сезоне.

В итоге, очередная победа "Ингульца".

"Кремень"- "Ингулец" 0:2

Голы: Ситало (15), Шершень (86)

"Кремень" (стартовый склад): Артем Матус, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко Арт., Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Артем Товкач, Юрий Дудник, Дмитрий Касимов

"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Станислав-Нури Малыш, Евгений Запорожец, Александр Пятов, Андрей Боровский, Артём Ситало, Виталий Кольцов, Михаил Шершень, Юрий Козыренко, Максим Мельничук, Денис Резепов