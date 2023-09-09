Первая лига. Виктория благодаря пенальти вырывает победу у Чернигова

"Виктория", дебютировав в Первой лиге, еще не проигрывала: по три победы и ничьи. Как следствие, подопечные Анатолия Бессмертного находятся на втором месте в группе. "Чернигов" в своем активе имеет всего три очка и замыкает турнирную таблицу.

Первый опасный момент произошел на десятой минуте, когда Мышенко пробил мощно, но в створ ворот не угодил. Хотя до этого больше держали мяч гости. "Северяне" свой момент не упустили. Павел Федосов с предолов штрафной пробил в ближний угол - 0:1. Следует отметить результативную передачу Стрельца. В конце первого тайма хозяева все же добились своего. Галенко сбросил, а Мышенко с близкого расстояния расстрелял ворота – 1:1.

После перерыва оба соперника выражали свое желание вырвать победу, но ошибки в переходной фазе не позволяли им создавать остроту в заключительной трети поля. В конце встречи темп замедлился, но на 88-й минуте за фол против Байдала арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Нарушал правила Виталий Мендей. Одиннадцатиметровый реализовал опытный Вадим Шаврин – 2:1.

"Виктория" - "Чернигов" 2:1

Голы: Мышенко (38), Шаврин (89, пен) - Федосов (15)

"Виктория" (стартовый состав): Александр Литвиненко, Богдан Бычков, Андрей Нелин, Дмитрий Ульянов, Ярослав Галенко, Максим Покотилюк, Богдан Мышенко, Денис Долинский, Максим Сасовский, Сергей Машталир, Вадим Шаврин

ФК "Чернигов" (стартовый состав): Александр Ширай, Эдуард Галстян, Максим Шумило, Анатолий Романченко, Кирилл Кривобороденко, Павел Федосов, Виталий Ментей, Алексей Зенченко, Кирилл Пинчук, Максим Сердюк, Артем Стрелец