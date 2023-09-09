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Первая лига. Металлург и Левый Берег победителя не выявили
Центральная игра тура
Фото: ФК Лівий Берег
Безусловно, этот матч был самым интригующим в седьмом туре. Отметим, что до этой субботы в гостях же подопечные Виталия Первака очков в Первой лиге еще не набирали. В случае победы, запорожцы обходили киевлян в таблице.
Уже в дебюте встречи хозяева заработали одиннадцатиметровый. По мнению арбитра, нарушал правила защитник киевлян Самар. Пенальти уверенно реализовал Валерий Сад – 1:0. У запорожцев не было существенного преимущества во владении мячом, но они играли более эффективно впереди. После пропущенного гола подопечные Первака начали действовать более агрессивно на чужой половине поля.
В середине тайма арбитр за фол Полевого теперь назначил пенальти в ворота запорожцев. Одиннадцатиметровый реализовал Спиваков – 1:1. Оба пенальти противоречивы, но VAR в этом матче не было. Больше голов в первом тайме не забивали.
В начале второго тайма после углового отличился Спиваков, но в момент подачи мяч пересек линию. Хозяева ответили ударом Фальковского, но он пробил мимо ворот. К сожалению, после перерыва было много борьбы, но голкиперы откровенно скучали. В итоге, матч так и завершился вничью.
"Металлург" - "Левый Берег" 1:1
Голы: Сад (7, пен) - Спиваков (26)
"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Даниил Фальковский, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Владимир Полевой, Богдан Могильный , Денис Галата, Дмитрий Крапивный, Сергей Палюх, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов
"Левый Берег" (стартовый состав): Александр Чернятинский, Иван Быков, Александр Дударенко, Валерий Самар, Алексей Литовченко, Владислав Войцеховский, Андрей Спиваков, Иван Когут, Руслан Дедух, Николай Когут, Арсен Слотюк
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