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Первая лига. Минимальная победа Карпат в Волочиске

Первая лига
(1 голосов)

Интригующее противостояние

Первая лига. Минимальная победа Карпат в Волочиске

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок лидера и четвёртой команды группы. "Агробизнес" не проигрывал в чемпионате четыре игры подряд. В общей сложности подопечные Чижевского не пропускали голов в чемпионате в течение 275-ти минут. "Карпаты" с начала чемпионата не знают горечи поражений. Игра была особенной для Равлика и Галенкова, которые сыграли против команд, в которых сезон начинали.

Первый тайм был не богатым на моменты, хотя игру нельзя было назвать скучной. Хозяева ни в одном компоненте не уступали именитому сопернику, пытались навязать свою игру. Казалось, что команды уйдут на перерыв без голов, но в конце тайма Полегенько реализовал пенальти и вывел "Карпаты" вперед. Через две минуты еще одно пенальти назначили в ворота хозяев, но в этот раз Невес не смог отличиться.

У подопечных Чижевского был тайм, чтобы сравнять счет, но достичь желаемого результата они не смогли. В итоге минимальная победа "Карпат".

"Агробизнес" - "Карпаты" 0:1

Голы: Полегенько (41)

Нереализованный пенальти: Невес (43)

"Агробизнес" (стартовый состав): Андрей Попович, Иван Гаврушко, Руслан Барыляк, Виталий-Дмитрий Теплый, Роман Кузьмин, Роман Билый, Роман Толочко, Сергей Заец, Даниил Волков, Денис Галенков, Олег Лень

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Богдан Порох, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Владислав Клименко, Виталий Равлик, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Карпаты (Львов)
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