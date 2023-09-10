Нива Бузовая - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Если бы этот матч был сыгран несколько недель назад, можно было не сомневаться в победе хозяев. Однако подопечные Циткина после игры с "Подольем" испытывают эмоциональный подъем. Хустяне проявили характер и, наконец, впервые в сезоне забили и выиграли. Бузовская "Нива" пока не проигрывала, но рассчитывать на легкую прогулку ей не стоит.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.