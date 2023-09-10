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Нива Бузовая - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Бузовая - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Хуст
Если бы этот матч был сыгран несколько недель назад, можно было не сомневаться в победе хозяев. Однако подопечные Циткина после игры с "Подольем" испытывают эмоциональный подъем. Хустяне проявили характер и, наконец, впервые в сезоне забили и выиграли. Бузовская "Нива" пока не проигрывала, но рассчитывать на легкую прогулку ей не стоит.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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