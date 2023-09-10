Подолье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Хмельницком последняя команда группы А будет принимать четвертую. Подопечные Костышина пока в нынешнем сезоне еще не побеждали, хотя по кадровому потенциалу они должны рассчитывать минимум на топ-5. Смогут ли хозяева наконец-то порадовать своих болельщиков?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.