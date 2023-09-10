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Подолье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Хмельницком последняя команда группы А будет принимать четвертую. Подопечные Костышина пока в нынешнем сезоне еще не побеждали, хотя по кадровому потенциалу они должны рассчитывать минимум на топ-5. Смогут ли хозяева наконец-то порадовать своих болельщиков?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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