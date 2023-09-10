Первая лига. Вторая подряд волевая ничья бузовской Нивы

"Нива" после дебюта в Первой лиге еще не проигрывала, находясь на втором месте. На своем поле подопечные Игоря Жабченко еще очков не теряли – 3 победы. "Хуст" в прошлом туре забил первые голы и одержал дебютную победу в Первой лиге. Во Второй лиге соперники обменялись гостевыми победами.

Отметим, что Игорь Жабченко решил оставить в запасе лидера группы атаки Михаила Сергийчука. Возможно, это связано с повреждением, но конкретной информации не было. В середине первой половины встречи гости доказали, что с ними следует считаться всем. После быстрой атаки из-за пределов штрафной в угол пробил Станкович – 0:1. Бузовчане подали ряд стандартов, но никакой выгоды они им не принесли. Подопечные Цыткина до перерыва свое минимальное преимущество удержали.

Сразу после перерыва хозяева бросились отыгрываться, но в заключительной трети поля им не хватало нестандартных действий. Хустяне к своим воротам не прижимались и не забывали об атаке. На 58-й минуте подвел гостей Иванов, сбивший Кныша в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Паламар – 1:1.

После гола больше атаковали подопечные Жабченко, но в одном из эпизодов сыграли не внимательно в защите и Борисенко реализовал выход один на один - 1:2. Однако коллектив из Бузовой смог отыграться во второй раз. После подачи Дворовенко забил Тыменко. В итоге, интересная игра завершилась вничью.

"Нива" Бузова - "Хуст" 2:2

Голы: Паламар (59, пен), Тыменко (81) - Станкович (21), Борисенко (67)

"Нива" (стартовый состав): Климов - Корохов, Потимков, Прокопчук, Дворовенко, Турчанов, Шалфеев, Пономар, Кныш, Нехтий, Литовченко

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тыхненко, Скиба, Павлыч, Вагин, Приходько, Станкович, Борисенко, Шевчук, Вадовский