Первая лига. Дебютная в сезоне победа Подолья

"Подолье" после гостевого поражения в прошлом туре замыкает турнирную таблицу. Победа могла позволить команде Виталия Костышина покинуть турнирное дно. "Нива" находится на третьем месте и в случае победы могла уменьшить расстояние от одноклубников из Бузовой.

Команды начали игру в медленном темпе. Мяч до заключительной трети поля доходил редко, но в середине тайма удача улыбнулась хозяевам. После подачи Задои из углового в дальний угол головой пробил Цыбульник - 1:0. Еще до перерыва подопечные Костышина смогли увеличить свое преимущество. В этот раз после углового на дальней стойке защитники "Нивы" забыли Назарчука – 2:0.

Сразу после перерыва гости бросились отыгрываться, но их ударам не хватало точности. Однако это уже был прогресс, если сравнивать с первым таймом. Постепенно хмельницкому коллективу удалось выровнять игру. Подопечные Малыка пытались забить хотя бы гол, но не удавалось.

В итоге, дебютная победа "Подолья" в сезоне.

"Подолье" - "Нива" Тернополь 2:0

Голы: Цыбульник (27), Назарчук (39)

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Кирилл Костенко, Максим Войтиховский, Евгений Задоя, Станислав Василенко, Илья Коваленко, Александр Цыбульник, Владислав Чушенко, Роман Назарчук, Олег Веремиенко

"Нива" (стартовый состав): Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Дмитрий Бороденко, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук, Сергей Давыдов