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Металлист обыграл Минай в спарринге
Команды воспользовались международной паузой в календаре
Фото: fcmetalist.com
Представитель Первой лиги "Металлист" и клуб УПЛ "Минай" заполнили паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, товарищеским поединком.
Подопечные Андрея Анищенко добыли уверенную победу со счетом 3:0. Голами отличились Габриель Гомес, Роман Горенко и Виктор Ян.
"Металлист" - "Минай" - 3:0
Голы: Габриэль (30), Горенко (55), Виктор (73)
"Металлист" (1 тайм): Владислав Рыбак - Андрей Бусько, Габриэль Гомес, Алексей Горяинов, Денис Пидручный - Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Станислав Мораренко, Евгений Исаенко, Петр Луцив - Василий Луцив
"Металлист" (2 тайм): Дмитрий Фастов, Даниил Приходько, Александр Маткобожик, Алексей Горяинов (Егор Красников, 70), Андрей Бусько (Валентин Киселев, 70) - Алекс Чидомере, Юрий Голубка, Роман Горенко, Евгений Рязанцев, Эдвард Кобак (Максим Ореховский, 80) - Виктор Ян
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