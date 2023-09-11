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Металлист обыграл Минай в спарринге

Первая лига
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Команды воспользовались международной паузой в календаре

Металлист обыграл Минай в спарринге

Фото: fcmetalist.com

Новина українською

Представитель Первой лиги "Металлист" и клуб УПЛ "Минай" заполнили паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, товарищеским поединком.

Подопечные Андрея Анищенко добыли уверенную победу со счетом 3:0. Голами отличились Габриель Гомес, Роман Горенко и Виктор Ян.

"Металлист" - "Минай" - 3:0
Голы: Габриэль (30), Горенко (55), Виктор (73)

"Металлист" (1 тайм): Владислав Рыбак - Андрей Бусько, Габриэль Гомес, Алексей Горяинов, Денис Пидручный - Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Станислав Мораренко, Евгений Исаенко, Петр Луцив - Василий Луцив

"Металлист" (2 тайм): Дмитрий Фастов, Даниил Приходько, Александр Маткобожик, Алексей Горяинов (Егор Красников, 70), Андрей Бусько (Валентин Киселев, 70) - Алекс Чидомере, Юрий Голубка, Роман Горенко, Евгений Рязанцев, Эдвард Кобак (Максим Ореховский, 80) - Виктор Ян

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В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com.ua

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