Новичок Металлиста: Был там на просмотре в Сандерленде, тренировался в команде U-21

Новичок "Металлиста" Эдвард Кобак поделился мыслями от перехода в харьковский клуб.

- Эдвард, опиши свои эмоции от перехода.

- Спасибо! Я очень рад, что перешел в "Металлист", это топ-команда.

- Был ли ты раньше знаком с кем-то из команды?

- Я был знаком с Евгением Рязанцевым еще со времен выступлений в сборной Украины U17. Также мы много и принципиально противостояли друг другу в ДЮФЛУ - он играл за "Динамо", а я за "Шахтер". Перед переходом я писал ему, спрашивал, какая в "Металлисте" атмосфера, как партнеры, как проходит тренировочный процесс.

Также я пересекался с братьями Луцивыми, потому что они, как и я, из Мукачево. К тому же я противостоял им, когда они играли за "Минай" U21, а я за "Шахтер" U21, поэтому мы немножко раньше общались.

- А в целом, как тебя принял наш коллектив?

- Все хорошо, моя адаптация прошла прекрасно. Меня прекрасно приняли. Здесь все игроки молодые, только пару футболистов можно назвать взрослыми.

- На какой позиции тебя видит наш тренерский штаб?

- На флангах атаки, левом и правом. Но я могу сыграть и под нападающим, и защитником. Это будет решение тренера - где он меня видит, там и будет ставить. Мне же лучше, пожалуй, играть справа.

- Знаешь, кто твой конкурент на правом фланге атаки?

- Да, Гена Синчук. Классный молодой игрок, у него хорошая левая нога.

- После начала полномасштабной войны ты играл заграницей. Но, как мы видим, решил вернуться на Родину.

- Да, когда началось полномасштабное вторжение, я был в Турции на сборах с "Вересом", но должен был переходить в "Подолье". В итоге я перешел в хорватскую "Дубраву", затем сменил еще два зарубежных коллектива. Заграницей все хорошо, но в Украине чувствую себя комфортнее, здесь лучше всего. Поэтому я решил перейти в "Металлист", от этого клуба мне поступило конкретное предложение.

- Ты был на просмотре в английском "Сандерленде". Можешь немного рассказать об этом этапе?

- Я был там на просмотре, тренировался в команде U21. Работал две недели на базе и видел первую команду. Мне сказали, что я хороший футболист, но я не подходил к первой команде, а в U21 не подходил по возрасту. Там уже в 16-17 лет играют в молодежной команде, а мне уже было 21.

- Какие цели ты ставишь перед собой в "Металлисте"?

- Хочу помогать команде в каждом матче получать три очка и делать на поле разницу.

- Что бы ты хотел сказать болельщикам клуба и харьковчанам в целом?

- Мы будем стараться взять три очка в каждом матче. Будем подниматься в турнирной таблице все выше и выше, будем их радовать своими голами и победами, - заявил Кобак.