Офицер безопасности Диназа погиб в бою с российскими оккупантами

На войне против России погиб офицер безопасности вышгородского "Диназа" Роман Олийнычук.

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В свое время он прошел горнило донецкого аэропорта, получил там ранения, контузию. В феврале присоединился к своим побратимам и, пройдя очередное обучение, отправился воевать в десантно-штурмовую бригаду.

"Его несравненная смелость и преданность составляют пример для нас всех. Хотим выразить искреннюю благодарность за его службу и гордость за то, что он был частью нашей команды, нашей страны", - говорится в сообщении клуба.