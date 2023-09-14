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Офицер безопасности Диназа погиб в бою с российскими оккупантами

Первая лига
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С фронта печальная весть

Офицер безопасности Диназа погиб в бою с российскими оккупантами

dinaz.com.ua

Новина українською

На войне против России погиб офицер безопасности вышгородского "Диназа" Роман Олийнычук.

В свое время он прошел горнило донецкого аэропорта, получил там ранения, контузию. В феврале присоединился к своим побратимам и, пройдя очередное обучение, отправился воевать в десантно-штурмовую бригаду.

"Его несравненная смелость и преданность составляют пример для нас всех. Хотим выразить искреннюю благодарность за его службу и гордость за то, что он был частью нашей команды, нашей страны", - говорится в сообщении клуба.

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В статье: Диназ (Вышгород) война с россией
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Источник:
dinaz.com.ua

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Комментарии (1)
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Сергей М.Стороженко (Украина)
14.09.2023 в 10:48
Вічна пам'ять!
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