Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Восьмой тур в Первой лиге стартует противостоянием в Ивано-Франковске, где восьмая команда группы А будет принимать третью. В прошлом туре "Эпицентр" наконец завершил свою безвыигрышную серию, длившуюся четыре игры. "Прикарпатье" матч с "Металлистом" сыграет в октябре, поэтому пока невозможно спрогнозировать как повлияет пропуск тура на игровой тонус подопечных Рыпана.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.