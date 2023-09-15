Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Прикарпаття
Восьмой тур в Первой лиге стартует противостоянием в Ивано-Франковске, где восьмая команда группы А будет принимать третью. В прошлом туре "Эпицентр" наконец завершил свою безвыигрышную серию, длившуюся четыре игры. "Прикарпатье" матч с "Металлистом" сыграет в октябре, поэтому пока невозможно спрогнозировать как повлияет пропуск тура на игровой тонус подопечных Рыпана.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
Популярное сейчас
- 18-летний украинец Фирман продлил контракт с Ювентусом
- 1,5 млн евро за аншлаг, пригласительные для Кличко и Шольца. Как Шахтер обставил матчи ЛЧ в Гамбурге
- Силы обороны поразили два патрульных корабля ЧФ РФ типа Василий Быков, - СтратКом ВСУ
- Металлист объявил о подписании экс-нападающего Динамо
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО