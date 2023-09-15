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Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Прикарпатье - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

Восьмой тур в Первой лиге стартует противостоянием в Ивано-Франковске, где восьмая команда группы А будет принимать третью. В прошлом туре "Эпицентр" наконец завершил свою безвыигрышную серию, длившуюся четыре игры. "Прикарпатье" матч с "Металлистом" сыграет в октябре, поэтому пока невозможно спрогнозировать как повлияет пропуск тура на игровой тонус подопечных Рыпана.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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