  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Карпаты - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Костышина в хорошем настроении приехали во Львов, ведь наконец-то впервые в сезоне выиграли. Однако с лидером группы набрать зачетные пункты будет непросто. В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали третью победу подряд, обыграв в гостях "Агробизнес". Львовяне не пропускают 270 минут.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.

По теме
yellow-arrow
Буковина - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Прикарпатье возвращается после паузы, Карпаты будут принимать Подолье. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде