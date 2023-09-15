Карпаты - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Костышина в хорошем настроении приехали во Львов, ведь наконец-то впервые в сезоне выиграли. Однако с лидером группы набрать зачетные пункты будет непросто. В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали третью победу подряд, обыграв в гостях "Агробизнес". Львовяне не пропускают 270 минут.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.