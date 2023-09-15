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Карпаты - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Карпаты - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Подопечные Костышина в хорошем настроении приехали во Львов, ведь наконец-то впервые в сезоне выиграли. Однако с лидером группы набрать зачетные пункты будет непросто. В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали третью победу подряд, обыграв в гостях "Агробизнес". Львовяне не пропускают 270 минут.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.
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